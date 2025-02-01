L'année RAP 2025
Albums de l'année
Coton blanc Argent sale
LA FIEV
Side Quest Living
HIVER AUTOMNE
GOLLIWOG
Sound of Market
Let God Sort Em Out
Alfredo 2
Live Laugh Love
Pretty Dollcorpse
They're Burning the Boats !
The Boy Who Played the Harp
everything is a lot.
On a aussi aimé...
Enregistré en 2014 mais mis de côté au profit de GO:OD AM, ce deuxième album posthume - que Miller a longtemps voulu sortir de son vivant - brut et expérimental renoue avec la nervosité fiévreuse de ses débuts. – David²
Le rappeur de Sevran revient à l'essence du bitume avec une intensité brute. DA Uzi hurle sa vérité sur des beats sombres, confirmant son statut d'authentique porte-parole de la rue. – AndyZ
Youssoupha ramène l’amour à sa forme primaire, essentielle et matérialise les poussières d’amour disséminées un peu partout : dans les cœurs, les regards, les âmes et le silence. – Inès
Sur ces dix titres, solennels ou caustiques, Flynt dépouille les questionnements existentiels de son précédent disque pour détailler comment il essaie de bien vieillir, les gosses sur le siège arrière et Paris devant le pare-brise. – Raphaël
Qu’il s’agisse de samples uniques, de rythmiques chaloupées ou de barz radicales, H JeuneCrack est un authentique chercheur d’or. Et signe son EP le plus abouti avec le premier volet de cette nouvelle trilogie. – Juliette Bujko
Il y a deux versants au rap de PAPI TeddyBear : l’intensité d’un côté, et l’équilibre de l’autre. Dans une impressionnante maîtrise de sa technique et de sa voix singulière, l’Essonnien fait la part belle à un Pense tout aussi nerveux. – Juliette Bujko
L'élégance sudiste s'invite au Plaza Hotel. Veust déploie un rap de haut standing, où la finesse de l'écriture rencontre des productions luxueuses. Un disque qui respire le vécu et le raffinement. – AndyZ
Démonstratif et divertissant, Infinit’, pas toujours à l’aise dans la construction d’album, n’a pas son pareil quand il s’agit de cracher son feu sur mixtape. – B2
Le jeune parisien ouvre un nouveau chapitre : jeunesse dorée assumée, manteau d’opulence parfaitement taillé. Un rap froid et sûr de lui, pensé pour conquérir le monde sans trembler. – Inès
À mi-chemin entre Kool Keith, billy woods, Gordon Ramsay et Fox Mulder, il y a King Kashmere. C'est difficile à imaginer ? Écoutez donc Dead Earth 1.0 et vous comprendrez. – Kiko
BEN plg revient avec un second album plus court mais tout aussi intense. Toujours autant porté par l’émotion, Paraît que les miracles n’existent pas confirme la singularité - et la sincérité - du rappeur lillois. – Brice Bossavie
La voix douce d’Asinine, ses mélodies songeuses et son écriture imagée sont purement hypnotisantes. Huit titres bouleversants et brillants d’espoir. – Juliette Bujko
Saba et No ID fusionnent leurs univers et livrent une lettre d’amour au rap de Chicago. L’album s’écoute comme une invitation à feuilleter leur journal intime commun. – Makia
Album 34 ! Ou 36 ! On ne compte plus mais il faudra un jour faire le point sur la discographie de LaRussell. Cet album à l'atmosphère qui côtoie le festif et l'introspection avec le producteur Tope est sûrement un de ses meilleurs. – JuldelaVirgule
Disque délirant, son de cloche fêlée, la petite boutique des horreurs de Vald est un témoignage de l’époque, aussi insensé qu’elle. La rechute qu’il fallait au rappeur aulnaysien. – Paul Huot
Certes inégal, cet énième album de Jul démarre en trombe par l’enchaînement de ses 6 premières pistes, dont le bien nommé « Phénoménal » à côté duquel il fut difficile de passer en 2025. Top 5 albums du J. – B2
Rap de marmonneur floridien en puissance, Niontay réussit encore et toujours à concentrer des influences multiples (Memphis, Atlanta, New York, Texas) au sein d’un album qui fera date pour le label 10k de son pote MIKE. – Hugo
Entièrement produit par un Roc Marciano en grande forme, The Round Table continue d'explorer l’imagerie corsaire chère au plus vieux boucanier de New York. Solide, à défaut de réinventer la roue. – David²
Un disque qui n’épuise toujours pas la mélancolie, où Zamdane flotte sur les violons, rappe sur les croches et invoque la rahma, avec sensibilité, fatalité et sentiment d’éternité finissante. – Inès
Pour son premier album, Jeremiah se livre sans retenue pendant 40 minutes, en mêlant trap, bossa nova et rap introspectif. Un projet sensible, où le silence et l’harmonie dialoguent. – Makia
« I'm a chicano and I can't go outside » disait Sad Boy Loko sur « Blacks & Browns » avec YG en 2016. YoteLAndia des frères Coyote basés à Hawthorne en est le format long dix ans plus tard. – JulDelaVirgule
Des centaines de voix qui ont fait 13 organisé II, celle de Metah ressort à la manière d’un diamant obscur. Sur Ill’deux, il rappe à l’image du bleu glacial de son regard, sur des prods de provokind, beatmaker un peu foufou mais à suivre. – Manue
32 est la boss qu’elle pense être et le fait bien savoir sur HNINA MONTANA. En seulement trois titres aussi réussis que marrants, la rappeuse française présente un condensé d’arrogance et de confiance en soi, teinté d’auto-dérision. – Brice Bossavie
Loin de l'audace d'Hugo, Loyle Carner produit un album de cocooning qui flirte avec l'indie rock, et parfois même avec l'easy listening. Et pourtant, c'est foutrement apaisant. – zo.
Revenu de missions d'intérim dégradantes et des risques de la vie de charbonneur, JungleJack distille penchants de bon vivant et rimes complexes et référencées sur les prods au groove onctueux et pleines d'arômes de Lo'. – Raphaël
Le rappeur de La Possession a adouci sa formule. Mélodie éthérée, basses lourdes de Juliusbangbang, le disque touche juste quand Nairod rappe la mélancolie réunionnaise, sans rien ôter de la rage sous-jacente. – Paul Huot
Après un CHROMAKOPIA profond et sérieux en 2024, Tyler The Creator revenait avec une proposition plus légère en 2025 : DON’T TAP THE GLASS voit le Californien livrer le meilleur de ses talents de producteur, pour un des albums les plus funs de l’année. – Brice Bossavie
L’autre sortie importante du label Backwookz cette année, c’est celle de Gabe Nandez et Preservation. Du rap indé new yorkais exigeant, excellemment bien construit et incarné par deux surdoués du genre. – Hugo
Westside Gunn s'est renouvelé avec des productions plus aérées que par le passé. Mais tout va bien : il n'a pas renoncé aux onomatopées et aux morceaux titrés aléatoirement avec des blases de catcheurs. – Kiko
Il suffit d'écouter le passe-passe entre Nordinomouk et Bavaz en clôture de cet EP pour mesurer à quel point l'indépendance est plus belle que jamais lorsqu'elle est remplie de rancœur pudique et de mépris lucide. – zo.
Superhuman Crystallized Intergalactically-Formed Intelligence. Oui, il y a des mecs qui sortent des albums avec des titres aussi chelous en 2025. Et oui, le contenu de l'œuvre est parfaitement raccord. – Kiko
Cinco livre ici une véritable leçon magistrale de trap moderne. Entre flows élastiques et 808 sismiques, l'artiste affirme sa technicité et prouve que sa science du banger reste peu imitable en France.– AndyZ
Bidouilleur hors-pair, Aesop Rock rafistole un monde qui vacille avec des beats dépouillés et des rimes surnaturelles où les contraires s'associent. Un peu comme si Mr Bricolage partait en retraite spirituelle. – zo.
Écrasée par le capitalisme, le fascisme et les dérives de l’I.A., la beauté de ce monde décrépi ne réside plus que dans la banalité fragile du quotidien. Mercy saisit son époque avec une justesse qui fait froid dans le dos. – David²
Après sa descente de trip dans Quaranta, Danny Brown s'est payé une cure de désintox qu'il a muée en cure de jouvence musicale. Sur un nuancier de musiques électroniques, l'électron libre savoure sa vie de quadra, sobre mais toujours épicurien. – Raphaël
Premier album du Saint-Louisien, Risque et bénéfice a le son inattendu d’un disque hivernal, imprégné de la mélancolie sourde de deux exilés (ZL50 et Samuel Beatz), qui font du rap local, au-delà de leurs limites. – Paul Huot
L’auto proclamé greatest rapper alive aura largement prouvé son statut avec ce dernier album bilan et revanchard, sonnant comme la pièce définitive à l’œuvre d’un artiste trop longtemps relégué au second plan. – Hugo
C'était le disque le moins « Nas like » de la série Legend Has It. Avec un membre en moins (RIP Dave), Cabin In The Sky en est probablement le meilleur avec un casting exceptionnel tout en restant dans l'ADN De La Soul. – JuldelaVirgule
La culture habite toujours chez NDO Runway, qui habite toujours Pierrefitte-sur-Seine, n’en déplaise aux urbanistes et pisse-froids. Il sait se placer sur une carte du 93 et des instrus qui noieraient n’importe quel confrère. – B2
La trap consciente ultra littérale de Skefre peut repousser (prouveur) comme convaincre (génie). Héritier d'une trap US historique et du rap français anti-sarko de 2005, il a les tracklists et les backs les plus jouissifs du pays. – Manue
Hommage
Irv Gotti26/06/1970 - 05/02/2025
DJ, beatmaker, directeur artistique puis patron de label, Irv Gotti a contribué à l'émergence de Mic Geronimo, Jay-Z, DMX, Ja Rule et Ashanti, ces deux derniers ayant été signés sur son label Murder Inc, machine à tubes au tournant des millénaires. Le beef entre 50 Cent et Ja Rule et des affaires judiciaires très lourdes au milieu des années 2000 ont considérablement impacté la carrière de cette grande gueule visionnaire.
Xatar24/12/1981 - 07/05/2025
Rappeur kurde, il était le fondateur du label Alles oder Nix Records et une figure de proue de la scène allemande.
Young Noble21/03/1978 - 04/07/2025
Rappeur californien et membre d'Outlawz, on entend notamment Young Noble sur "Hail Mary" de 2Pac. Il aura également une carrière prolifique en son nom, sortant une vingtaine d'albums en solo ou en collaboration avec d'autres artistes.
Young Bleed06/06/1974 - 01/11/2025
Originaire de Baton Rouge, Young Bleed était membre du groupe Concentration Camp et se fait remarquer avec le morceau "How You Do That" en 1997 pour la compilation/B.O. du film I'm Bout It de Master P. Son album My Balls And My Word de 1998 reste comme un des meilleurs disques de l'épopée No Limit Records.
Angie Stone18/12/1961 - 01/03/2025
Sous le nom d'Angie B., elle a été membre de The Sequence, premier groupe officiel de rappeuses, avant d'embrasser le R&B et d'en devenir à partir de la fin des années 1990 une de ses voix les plus respectées.
5th Criminal05/12/1974 - 11/05/2025
Beatmaker français ayant notamment travaillé avec Slaine, Sabac Red ou les Snowgoons. Mais surtout un type fascinant, qui laissera des souvenirs ineffaçables aux personnes qui l'ont côtoyé.
Diane Martel07/05/1962 - 18/09/2025
Réalisatrice, on lui doit de nombreux clips emblématiques du rap new-yorkais, notamment pour Onyx, Method Man, Gang Starr, Ol' Dirty Bastard, LL Cool J ou Keith Murray.
Mike D1977 - 12/12/2025
Mike D était une figure connue de toute la scène bruxelloise. Activiste émérite du hip-hop, il n’a cessé de partager sa passion et de transmettre son expérience aux plus jeunes. C’est par sa voix et celle de James Deano, avec qui il a beaucoup rappé, que s’ouvrait la compile Dans ta rue, pierre angulaire du rap belge.
Jemini The Gifted One12/12/1973 - 27/03/2025
Rappeur de Brooklyn, il sort en 1995 un petit joyau méconnu, Scars & Pain. Son moment de gloire arrivera en 2003 avec le très remarqué Ghetto Pop Life, son album commun avec Danger Mouse.
Werenoi30/01/1994 - 17/05/2025
Son ascension fulgurante depuis 2022 a fait de Werenoi un rappeur absolument incontournable. En moins de trois ans, son style a eu le temps de faire des émules et sa musique a marqué toute une génération, pour laquelle sa soudaine disparition fut un profond choc.
D'Angelo11/02/1974 - 14/10/2025
Artiste à la musique délicate mais vive, élégante sans être travestie, D'Angelo a marqué le R&B contemporain en trois albums charnière sur autant de décennies différentes. Ce membre émérite des Soulquarians a participé à profondément infusé tout un pan actuel des musiques afro-américaines, et a funestement rejoint son ancienne compagne Angie Stone quelques mois après son décès.
Dooz Kawa1980 - 19/12/2025
Rappeur français d'origine allemande, Dooz Kawa s'est fait connaître pour son rap ouvert à d'autres genres musicaux. Influencé depuis l'adolescence par la musique manouche, il collabore avec plusieurs guitaristes issus de cette culture. Discret dans les médias, ses performances sur scène lui ont permis de fédérer un public international fidèle.
Young Scooter28/03/1986 - 28/03/2025
Rappeur au style épuré et direct, dans la diction comme les mots, Young Scooter est resté tout au long de sa carrière un héros local de la trap inaltérée d'Atlanta, sans jamais goûté au même succès d'envergure que ses contemporains, malgré son chaperonnage par Future.
Chrysto le Barbare27/07/1974- 26/06/2025
Porteur d’un rap conscient et très imagé, Chrysto était membre du mythique groupe Democrates D. Avec son compère Madison le Bourreau, également partie prenante de cette formation, il a sorti l’album Engrenage mortel en 1996. Il était une figure incontournable des Bosquets, son quartier de Montfermeil.
DJ Ronsha1972 - 10/10/2025
DJ, MC et beatmaker, Ronsha était membre du groupe parisien La Meute et un fervent activiste du hip-hop depuis les années 1990. Il a livré des centaines de mixes avec ses acolytes DJ Kefran et G-Zon notamment. Ronsha a opéré sur la Spécial Dany Dan vol.1 en 2000 et sur Le Son qui… tape ! deux ans plus tard.
Sly Dee07/12/1973 - 21/12/2025
Malgré ses débuts dès l'âge de 16 ans avec le groupe commercial Kiwi, Sly Dee a toujours gardé l'aura d'un pionnier. De sa participation à la mythique compilation Fidèles au vinyle en 1993 jusqu'à ses clins d'oeil à Kool Keith en 2019 avec son disque Dr Octavon, Frédéric De Wael sera resté aux yeux de tous un rappeur hardcore. C'est d'ailleurs à lui qu'était revenu d'ouvrir la mythique soirée Art-Chives pour les 17 ans du rap belge.
- Rédaction & Conception : la rédaction de l'Abcdr du Son
- Direction artistique & design : Camille Damarin
- Développement : Hugo Houpert, Antoine Hervé