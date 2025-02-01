L'année RAP 2025

Albums de l'année

Coton blanc Argent sale

Jeune LC

LA FIEV

Mairo

Side Quest Living

Ivan Ave

HIVER AUTOMNE

Souffrance

GOLLIWOG

billy woods

Sound of Market

The High & Mighty

Let God Sort Em Out

Clipse

Alfredo 2

Freddie Gibbs, The Alchemist

Live Laugh Love

Earl Sweatshirt

Pretty Dollcorpse

Ptite Soeur, neophron, FEMTOGO

They're Burning the Boats !

Bambu

The Boy Who Played the Harp

Dave

everything is a lot.

Wale

On a aussi aimé...

Balloonerism
Mac Miller
17/01

Enregistré en 2014 mais mis de côté au profit de GO:OD AM, ce deuxième album posthume - que Miller a longtemps voulu sortir de son vivant - brut et expérimental renoue avec la nervosité fiévreuse de ses débuts. – David²

Original Gangsta
DA Uzi
24/01

Le rappeur de Sevran revient à l'essence du bitume avec une intensité brute. DA Uzi hurle sa vérité sur des beats sombres, confirmant son statut d'authentique porte-parole de la rue. – AndyZ

Amour suprême
Youssoupha
24/01

Youssoupha ramène l’amour à sa forme primaire, essentielle et matérialise les poussières d’amour disséminées un peu partout : dans les cœurs, les regards, les âmes et le silence. – Inès

Monsieur Julien
Flynt
07/02

Sur ces dix titres, solennels ou caustiques, Flynt dépouille les questionnements existentiels de son précédent disque pour détailler comment il essaie de bien vieillir, les gosses sur le siège arrière et Paris devant le pare-brise. – Raphaël

1er Mouvement
H JeuneCrack
07/02

Qu’il s’agisse de samples uniques, de rythmiques chaloupées ou de barz radicales, H JeuneCrack est un authentique chercheur d’or. Et signe son EP le plus abouti avec le premier volet de cette nouvelle trilogie. – Juliette Bujko

LA CHAUFFE, LA TREMPE
PAPI TeddyBear, Pense
19/02

Il y a deux versants au rap de PAPI TeddyBear : l’intensité d’un côté, et l’équilibre de l’autre. Dans une impressionnante maîtrise de sa technique et de sa voix singulière, l’Essonnien fait la part belle à un Pense tout aussi nerveux. – Juliette Bujko

Plaza Hotel
Veust
21/02

L'élégance sudiste s'invite au Plaza Hotel. Veust déploie un rap de haut standing, où la finesse de l'écriture rencontre des productions luxueuses. Un disque qui respire le vécu et le raffinement. – AndyZ

Mr Le Faire
Infinit'
21/02

Démonstratif et divertissant, Infinit’, pas toujours à l’aise dans la construction d’album, n’a pas son pareil quand il s’agit de cracher son feu sur mixtape. – B2

Black House
Guy2Bezbar
21/02

Le jeune parisien ouvre un nouveau chapitre : jeunesse dorée assumée, manteau d’opulence parfaitement taillé. Un rap froid et sûr de lui, pensé pour conquérir le monde sans trembler. – Inès

Dead Earth 1.0
Dangerous Creatures
07/03

À mi-chemin entre Kool Keith, billy woods, Gordon Ramsay et Fox Mulder, il y a King Kashmere. C'est difficile à imaginer ? Écoutez donc Dead Earth 1.0 et vous comprendrez.  – Kiko

Paraît que les miracles n'existent pas
BEN plg
07/03

BEN plg revient avec un second album plus court mais tout aussi intense. Toujours autant porté par l’émotion, Paraît que les miracles n’existent pas confirme la singularité - et la sincérité - du rappeur lillois. – Brice Bossavie

La Jetée
Asinine
14/03

La voix douce d’Asinine, ses mélodies songeuses et son écriture imagée sont purement hypnotisantes. Huit titres bouleversants et brillants d’espoir. – Juliette Bujko

From The Private Collection of Saba & No ID
Saba, No ID
18/03

Saba et No ID fusionnent leurs univers et livrent une lettre d’amour au rap de Chicago. L’album s’écoute comme une invitation à feuilleter leur journal intime commun. – Makia

Be Home Before The Street Lights Come On
LaRussell, Tope
23/03

Album 34 ! Ou 36 ! On ne compte plus mais il faudra un jour faire le point sur la discographie de LaRussell. Cet album à l'atmosphère qui côtoie le festif et l'introspection avec le producteur Tope est sûrement un de ses meilleurs. – JuldelaVirgule

Pandemonium
Vald
28/03

Disque délirant, son de cloche fêlée, la petite boutique des horreurs de Vald est un témoignage de l’époque, aussi insensé qu’elle. La rechute qu’il fallait au rappeur aulnaysien.  – Paul Huot

D&P à vie
Jul
25/04

Certes inégal, cet énième album de Jul démarre en trombe par l’enchaînement de ses 6 premières pistes, dont le bien nommé « Phénoménal » à côté duquel il fut difficile de passer en 2025. Top 5 albums du J. – B2

Fada<3of$
Niontay
25/04

Rap de marmonneur floridien en puissance, Niontay réussit encore et toujours à concentrer des influences multiples (Memphis, Atlanta, New York, Texas) au sein d’un album qui fera date pour le label 10k de son pote MIKE. Hugo

The Round Table
Knowledge the Pirate
06/05

Entièrement produit par un Roc Marciano en grande forme, The Round Table continue d'explorer l’imagerie corsaire chère au plus vieux boucanier de New York. Solide, à défaut de réinventer la roue. – David²

Rahma
Zamdane
23/05

Un disque qui n’épuise toujours pas la mélancolie, où Zamdane flotte sur les violons, rappe sur les croches et invoque la rahma, avec sensibilité, fatalité et sentiment d’éternité finissante. – Inès

Silence harmonie
Jeremiah
23/05

Pour son premier album, Jeremiah se livre sans retenue pendant 40 minutes, en mêlant trap, bossa nova et rap introspectif. Un projet sensible, où le silence et l’harmonie dialoguent. Makia

YoteLAndia
Coyote
30/05

« I'm a chicano and I can't go outside » disait Sad Boy Loko sur « Blacks & Browns » avec YG en 2016. YoteLAndia des frères Coyote basés à Hawthorne en est le format long dix ans plus tard. – JulDelaVirgule

ill'deux
Metah
06/06

Des centaines de voix qui ont fait 13 organisé II, celle de Metah ressort à la manière d’un diamant obscur. Sur Ill’deux, il rappe à l’image du bleu glacial de son regard, sur des prods de provokind, beatmaker un peu foufou mais à suivre.  – Manue

HNINA MONTANA
32
08/06

32 est la boss qu’elle pense être et le fait bien savoir sur HNINA MONTANA. En seulement trois titres aussi réussis que marrants, la rappeuse française présente un condensé d’arrogance et de confiance en soi, teinté d’auto-dérision. – Brice Bossavie

Hopefully!
Loyle Carner
20/06

Loin de l'audace d'Hugo, Loyle Carner produit un album de cocooning qui flirte avec l'indie rock, et parfois même avec l'easy listening. Et pourtant, c'est foutrement apaisant. – zo.

CREAMLAND
Jungle Jack & Hologram Lo'
27/06

Revenu de missions d'intérim dégradantes et des risques de la vie de charbonneur, JungleJack distille penchants de bon vivant et rimes complexes et référencées sur les prods au groove onctueux et pleines d'arômes de Lo'. – Raphaël

Hoodrich
Nairod
04/07

Le rappeur de La Possession a adouci sa formule. Mélodie éthérée, basses lourdes de Juliusbangbang, le disque touche juste quand Nairod rappe la mélancolie réunionnaise, sans rien ôter de la rage sous-jacente. – Paul Huot

Don't tap the Glass
Tyler, The Creator
21/07

Après un CHROMAKOPIA profond et sérieux en 2024, Tyler The Creator revenait avec une proposition plus légère en 2025 : DON’T TAP THE GLASS voit le Californien livrer le meilleur de ses talents de producteur, pour un des albums les plus funs de l’année. – Brice Bossavie

Sortilège
Gabe Nandez & Preservation
15/08

L’autre sortie importante du label Backwookz cette année, c’est celle de Gabe Nandez et Preservation. Du rap indé new yorkais exigeant, excellemment bien construit et incarné par deux surdoués du genre. – Hugo

Heels Have Eyes 2
Westside Gunn
28/08

Westside Gunn s'est renouvelé avec des productions plus aérées que par le passé. Mais tout va bien : il n'a pas renoncé aux onomatopées et aux morceaux titrés aléatoirement avec des blases de catcheurs. – Kiko

Bizness et personnel 2
Nordinomouk & Bavaz
28/09

Il suffit d'écouter le passe-passe entre Nordinomouk et Bavaz en clôture de cet EP pour mesurer à quel point l'indépendance est plus belle que jamais lorsqu'elle est remplie de rancœur pudique et de mépris lucide. – zo.

S.C.I-FI
Sci-Fi The Mastermind
28/09

Superhuman Crystallized Intergalactically-Formed Intelligence. Oui, il y a des mecs qui sortent des albums avec des titres aussi chelous en 2025. Et oui, le contenu de l'œuvre est parfaitement raccord. – Kiko

TRAP LESSONS VOL.1
Cinco
17/10

Cinco livre ici une véritable leçon magistrale de trap moderne. Entre flows élastiques et 808 sismiques, l'artiste affirme sa technicité et prouve que sa science du banger reste peu imitable en France.– AndyZ

I Heard it's a Mess Too
Aesop Rock
29/10

Bidouilleur hors-pair, Aesop Rock rafistole un monde qui vacille avec des beats dépouillés et des rimes surnaturelles où les contraires s'associent. Un peu comme si Mr Bricolage partait en retraite spirituelle. – zo.

Mercy
Armand Hammer, The Alchemist
07/11

Écrasée par le capitalisme, le fascisme et les dérives de l’I.A., la beauté de ce monde décrépi ne réside plus que dans la banalité fragile du quotidien. Mercy saisit son époque avec une justesse qui fait froid dans le dos. – David²

Stardust
Danny Brown
07/11

Après sa descente de trip dans Quaranta, Danny Brown s'est payé une cure de désintox qu'il a muée en cure de jouvence musicale. Sur un nuancier de musiques électroniques, l'électron libre savoure sa vie de quadra, sobre mais toujours épicurien. – Raphaël

Risque et bénéfice
ZL50
07/11

Premier album du Saint-Louisien, Risque et bénéfice a le son inattendu d’un disque hivernal, imprégné de la mélancolie sourde de deux exilés (ZL50 et Samuel Beatz), qui font du rap local, au-delà de leurs limites.  – Paul Huot

Lil Herb
G Herbo
07/11

L’auto proclamé greatest rapper alive aura largement prouvé son statut avec ce dernier album bilan et revanchard, sonnant comme la pièce définitive à l’œuvre d’un artiste trop longtemps relégué au second plan. – Hugo

Cabin in the sky
De La Soul
21/11

C'était le disque le moins « Nas like » de la série Legend Has It. Avec un membre en moins (RIP Dave), Cabin In The Sky en est probablement le meilleur avec un casting exceptionnel tout en restant dans l'ADN De La Soul. – JuldelaVirgule

Le Langage des chèvres
NDO Runway
21/11

La culture habite toujours chez NDO Runway, qui habite toujours Pierrefitte-sur-Seine, n’en déplaise aux urbanistes et pisse-froids. Il sait se placer sur une carte du 93 et des instrus qui noieraient n’importe quel confrère.  – B2

Capitaliste 2
Skefre
12/12

La trap consciente ultra littérale de Skefre peut repousser (prouveur) comme convaincre (génie). Héritier d'une trap US historique et du rap français anti-sarko de 2005, il a les tracklists et les backs les plus jouissifs du pays. – Manue

Le rap francophone de 2025

Podcast

0:00 0:00

Le rap américain de 2025

Podcast

0:00 0:00

ABCDR Du Non

Que Werenoi repose en paix, que sa musique vive
Que Werenoi repose en paix, que sa musique vive

Hommage

Irv Gotti

26/06/1970 - 05/02/2025
Irv Gotti 26/06/1970 - 05/02/2025

DJ, beatmaker, directeur artistique puis patron de label, Irv Gotti a contribué à l'émergence de Mic Geronimo, Jay-Z, DMX, Ja Rule et Ashanti, ces deux derniers ayant été signés sur son label Murder Inc, machine à tubes au tournant des millénaires. Le beef entre 50 Cent et Ja Rule et des affaires judiciaires très lourdes au milieu des années 2000 ont considérablement impacté la carrière de cette grande gueule visionnaire.

Xatar

24/12/1981 - 07/05/2025
Xatar 24/12/1981 - 07/05/2025

Rappeur kurde, il était le fondateur du label Alles oder Nix Records et une figure de proue de la scène allemande.

Young Noble

21/03/1978 - 04/07/2025
Young Noble 21/03/1978 - 04/07/2025

Rappeur californien et membre d'Outlawz, on entend notamment Young Noble sur "Hail Mary" de 2Pac. Il aura également une carrière prolifique en son nom, sortant une vingtaine d'albums en solo ou en collaboration avec d'autres artistes.

Young Bleed

06/06/1974 - 01/11/2025
Young Bleed 06/06/1974 - 01/11/2025

Originaire de Baton Rouge, Young Bleed était membre du groupe Concentration Camp et se fait remarquer avec le morceau "How You Do That" en 1997 pour la compilation/B.O. du film I'm Bout It de Master P. Son album My Balls And My Word de 1998 reste comme un des meilleurs disques de l'épopée No Limit Records.

Angie Stone

18/12/1961 - 01/03/2025
Angie Stone 18/12/1961 - 01/03/2025

Sous le nom d'Angie B., elle a été membre de The Sequence, premier groupe officiel de rappeuses, avant d'embrasser le R&B et d'en devenir à partir de la fin des années 1990 une de ses voix les plus respectées.

5th Criminal

05/12/1974 - 11/05/2025
5th Criminal 05/12/1974 - 11/05/2025

Beatmaker français ayant notamment travaillé avec Slaine, Sabac Red ou les Snowgoons. Mais surtout un type fascinant, qui laissera des souvenirs ineffaçables aux personnes qui l'ont côtoyé.

Diane Martel

07/05/1962 - 18/09/2025
Diane Martel 07/05/1962 - 18/09/2025

Réalisatrice, on lui doit de nombreux clips emblématiques du rap new-yorkais, notamment pour Onyx, Method Man, Gang Starr, Ol' Dirty Bastard, LL Cool J ou Keith Murray.

Mike D

1977 - 12/12/2025
Mike D 1977 - 12/12/2025

Mike D était une figure connue de toute la scène bruxelloise. Activiste émérite du hip-hop, il n’a cessé de partager sa passion et de transmettre son expérience aux plus jeunes. C’est par sa voix et celle de James Deano, avec qui il a beaucoup rappé, que s’ouvrait la compile Dans ta rue, pierre angulaire du rap belge.

Jemini The Gifted One

12/12/1973 - 27/03/2025
Jemini The Gifted One 12/12/1973 - 27/03/2025

Rappeur de Brooklyn, il sort en 1995 un petit joyau méconnu, Scars & Pain. Son moment de gloire arrivera en 2003 avec le très remarqué Ghetto Pop Life, son album commun avec Danger Mouse.

Werenoi

30/01/1994 - 17/05/2025
Werenoi 30/01/1994 - 17/05/2025

Son ascension fulgurante depuis 2022 a fait de Werenoi un rappeur absolument incontournable. En moins de trois ans, son style a eu le temps de faire des émules et sa musique a marqué toute une génération, pour laquelle sa soudaine disparition fut un profond choc. 

D'Angelo

11/02/1974 - 14/10/2025
D'Angelo 11/02/1974 - 14/10/2025

Artiste à la musique délicate mais vive, élégante sans être travestie, D'Angelo a marqué le R&B contemporain en trois albums charnière sur autant de décennies différentes. Ce membre émérite des Soulquarians a participé à profondément infusé tout un pan actuel des musiques afro-américaines, et a funestement rejoint son ancienne compagne Angie Stone quelques mois après son décès.

Dooz Kawa

1980 - 19/12/2025
Dooz Kawa 1980 - 19/12/2025

Rappeur français d'origine allemande, Dooz Kawa s'est fait connaître pour son rap ouvert à d'autres genres musicaux. Influencé depuis l'adolescence par la musique manouche, il collabore avec plusieurs guitaristes issus de cette culture. Discret dans les médias, ses performances sur scène lui ont permis de fédérer un public international fidèle.

Young Scooter

28/03/1986 - 28/03/2025
Young Scooter 28/03/1986 - 28/03/2025

Rappeur au style épuré et direct, dans la diction comme les mots, Young Scooter est resté tout au long de sa carrière un héros local de la trap inaltérée d'Atlanta, sans jamais goûté au même succès d'envergure que ses contemporains, malgré son chaperonnage par Future.

Chrysto le Barbare

27/07/1974- 26/06/2025
Chrysto le Barbare 27/07/1974- 26/06/2025

Porteur d’un rap conscient et très imagé, Chrysto était membre du mythique groupe Democrates D. Avec son compère Madison le Bourreau, également partie prenante de cette formation, il a sorti l’album Engrenage mortel en 1996. Il était une figure incontournable des Bosquets, son quartier de Montfermeil.

DJ Ronsha

1972 - 10/10/2025
DJ Ronsha 1972 - 10/10/2025

DJ, MC et beatmaker, Ronsha était membre du groupe parisien La Meute et un fervent activiste du hip-hop depuis les années 1990. Il a livré des centaines de mixes avec ses acolytes DJ Kefran et G-Zon notamment. Ronsha a opéré sur la Spécial Dany Dan vol.1 en 2000 et sur Le Son qui… tape ! deux ans plus tard.

Sly Dee

07/12/1973 - 21/12/2025
Sly Dee 07/12/1973 - 21/12/2025

Malgré ses débuts dès l'âge de 16 ans avec le groupe commercial Kiwi, Sly Dee a toujours gardé l'aura d'un pionnier. De sa participation à la mythique compilation Fidèles au vinyle en 1993 jusqu'à ses clins d'oeil à Kool Keith en 2019 avec son disque Dr Octavon, Frédéric De Wael sera resté aux yeux de tous un rappeur hardcore. C'est d'ailleurs à lui qu'était revenu d'ouvrir la mythique soirée Art-Chives pour les 17 ans du rap belge.
