L'année RAP 2025

Sly Dee

Malgré ses débuts dès l'âge de 16 ans avec le groupe commercial Kiwi, Sly Dee a toujours gardé l'aura d'un pionnier. De sa participation à la mythique compilation Fidèles au vinyle en 1993 jusqu'à ses clins d'oeil à Kool Keith en 2019 avec son disque Dr Octavon, Frédéric De Wael sera resté aux yeux de tous un rappeur hardcore. C'est d'ailleurs à lui qu'était revenu d'ouvrir la mythique soirée Art-Chives pour les 17 ans du rap belge.